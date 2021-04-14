Що відбувається в київському метро / скріншот з відео
У мережі опублікували відеоролик, знятий біля станції метро "Вокзальна" в Києві. На ньому видно, що попри обмежений режим роботи метро, біля входу утворився значний натовп.
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Відео опубліковано у Telegram-каналі "Київ Оперативний". Якщо вірити коментарям користувачів, з кожним днем спецпропуску на проїзд в метро Києва отримують все більше людей.
Водночас люди скаржаться, що альтернатив метро для проїзду на роботу часто просто немає.
Локдаун в Києві
- З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецпропусками. Обмеження мають діяти до 16 квітня.
- Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.
- Графік руху столичного метро змінили через локдаун.
- Мер Києва Віталій Кличко допустив продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня.
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