За два тижні у столиці почав знижуватися рівень госпіталізацій, розповів Ганіченко.

У кінці квітня - на початку травня Київ може вийти з "червоної" зони карантину.

Читайте такожКиїв отримав вакцину CoronaVac: кого щеплюватимутьПро це йдеться в прогнозі Київської школи економіки, передає РБК-Україна.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко розповів, що за два тижні у столиці почав знижуватися рівень госпіталізацій, що впливає на розвантаження ресурсів медичної системи.

За словами Ганіченко, днями очікується ще більше зменшення кількості госпіталізацій, а завантаженість ліжок повинна опуститися нижче 80%.

"Ми очікуємо, що десь одночасно з закінченням додаткових посилених обмежень у Києві, столиця може вийти одночасно з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тобто ми зараз говоримо про кінець квітня - початок травня. Це середній термін по місту Києва для виходу з червоного рівня епіднебезпеки і для виходу з посилених обмежень", - зазначив керівник центру.

Карантин у Києві: заборони та обмеження

В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Додатково з 5 квітня в Києві:

проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками;

закрили дитсадки та початкові класи в школах.

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Автор: Людмила Жерновська