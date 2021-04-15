У кінці квітня - на початку травня Київ може вийти з "червоної" зони карантину.
Читайте такожКиїв отримав вакцину CoronaVac: кого щеплюватимутьПро це йдеться в прогнозі Київської школи економіки, передає РБК-Україна.
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко розповів, що за два тижні у столиці почав знижуватися рівень госпіталізацій, що впливає на розвантаження ресурсів медичної системи.
За словами Ганіченко, днями очікується ще більше зменшення кількості госпіталізацій, а завантаженість ліжок повинна опуститися нижче 80%.
"Ми очікуємо, що десь одночасно з закінченням додаткових посилених обмежень у Києві, столиця може вийти одночасно з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тобто ми зараз говоримо про кінець квітня - початок травня. Це середній термін по місту Києва для виходу з червоного рівня епіднебезпеки і для виходу з посилених обмежень", - зазначив керівник центру.
Карантин у Києві: заборони та обмеження
В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:
- робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;
- робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Додатково з 5 квітня в Києві:
- проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками;
- закрили дитсадки та початкові класи в школах.
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