Днями Кабмін зобов'язав українців носити маски на територіях загального користування.

Стало відомо, хто накладатиме штрафи на мешканців та гостей Києва за відсутність захисної маски на вулиці. Раніше Кабмін запровадив відповідне обмеження для усіх регіонів "червоної" карантинної зони.

Як пише "Апостроф" із посиланням на керівника Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, розмір штрафів визначатимуть співробітники Нацполіції.

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"Відповідно до закону, це виключно компетенція Нацполіції – накладати штрафні санкції на пересічних громадян. Громадські місця – це всі місця, де перебувають люди, починаючи від загальних місць перебування і завершуючи парками, скверами", - заявив Рубан.

Держспоживслужба, уточнив він, буде накладати штрафи лише на суб’єкти господарювання, які працюють поза межами протиепідемічних заходів.

Штраф за відсутність маски в громадському місці в Україні складає від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

Обов'язкове носіння маски на вулиці

Кабінет міністрів розширив перелік обмежень, які діють на території "червоних" карантинних зон. Маскового режиму доведеться дотримуватися на територіях загального користування.

Обмеження діятимуть у парках (гідропарках, лугопарках, лісопарках, парках культури й відпочинку, спортивних, національних, історичних тощо).

Також маскового режиму доведеться дотримуватися на території пам’яток культурної й історичної спадщини, майданів, площ, бульварів, вулицях, дорогах, пляжах, кладовищах.

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Автор: Юрій Годован