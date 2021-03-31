За словами Рубана, в столиці COVID-лікарні заповнені пацієнтами на 90-95%. Рішення про посилення карантинних заходів в столиці може бути ухвалено в п’ятницю, 2 квітня.

У місті Київ можуть посилити карантинні заходи, зокрема - припинити роботу громадського транспорту, навчання в дитячих дошкільних закладах та в 1-4 класах шкіл у разі, якщо Національна академія медичних наук на цьому тижні не надасть 500 ліжок під прийом хворих на COVID-19.

Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

"Сьогодні, дійсно, критична ситуація у місті Києві. Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як це обговорювалось на всіх рівнях, то, на жаль, потрібно буде посилювати карантинні заходи на всіх рівнях, починаючи від припинення навчання в дитячих дошкільних закладах, навчання в 1-4 класах (шкіл) і роботи громадського транспорту. Сьогодні це питання вирішується на рівні уряду", - заявив він.

За словами Рубана, якщо НАМН не надасть на цьому тижні 500 ліжок, то рішення про посилення карантинних заходів в столиці може бути ухвалено в п'ятницю, 2 квітня.

Він додав, що в столиці COVID-лікарні заповнені пацієнтами на 90-95%.

Також, за його даними, 85% організованих колективів продовжують ходити на роботу і не дотримуються правил безпеки в закритих приміщеннях - це банки, офіси, яким запропоновано було залишатися вдома.

"В місті Києві працюють щодня 20 мобільних груп, проводиться моніторинг понад 2 тис. суб’єктів і складається понад 100-150 штрафних санкцій з боку Нацполіції, Держпродспоживслужби, муніципальної охорони", - зауважив Рубан.

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Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні протягом минулої доби було зареєстровано 11 тис. 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії захворіли 1 млн 674 тис. 168 українців, одужали - 1 млн 313 тис. 481, померли - 32 тис. 825. Медики провели 8 млн 120 тис. 102 ПЛР-тестування.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Києва був встановлений з 23 березня.

29 березня перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник заявив, що у зв’язку із критичною ситуацією з COVID-19 в столиці можуть закрити початкову школу, дитсадки та обмежити роботу транспорту.

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Автор: Костянтин Гончаров