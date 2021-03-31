За його словами, йдеться про обмеження роботи дитячих садочків, шкіл та громадського транспорту.

Мер Києва Віталій Кличко попереджає, що посилення карантинних обмежень не уникнути, якщо ситуація із захворюваністю на COVID-19 не покращиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-прес-брифінгу.

"Ми зараз слідкуємо за ситуацією і в навчальних та виховних закладах, і, загалом, за динамікою захворювання та госпіталізацій. Якщо ситуація не покращиться, міська влада буде змушена запровадити більш суворі обмеження", - зауважив Кличко.

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Він наголосив, що йдеться про обмеження роботи дитячих садочків, шкіл та громадського транспорту.

"Бо ми говоримо про життя людей. Я хочу, щоб це зрозуміли всі ті, хто без нагальної потреби катається містом, ходить без маски, ті, хто ігнорує правила. А потім у нас стоять черги зі швидких під лікарнями та помирають до 40 хворих щодоби. Як ще пояснити, щоб люди зрозуміли, що їх намагаються вберегти?!" - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні протягом минулої доби було зареєстровано 11 тис. 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії захворіли 1 млн 674 тис. 168 українців, одужали - 1 млн 313 тис. 481, померли - 32 тис. 825. Медики провели 8 млн 120 тис. 102 ПЛР-тестування.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Києва був встановлений з 23 березня.

29 березня перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник заявив, що у зв’язку із критичною ситуацією з COVID-19 в столиці можуть закрити початкову школу, дитсадки та обмежити роботу транспорту.

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Автор: Інна Андаліцька