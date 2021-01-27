Новий локдаун, за словами Кличка, буде введено в разі погіршення ситуації і втрати над нею контролю.

Мер Віталій Кличко допустив, що в разі погіршення ситуації з коронавірусом і втрати над нею контролю в Києві буде введено новий локдаун.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію він озвучив під час онлайн-брифінгу.

«Всі ми дуже втомилися від обмежень і хочемо повернутися до звичного життя. Але, якщо зараз втратимо контроль над ситуацією, неминучим буде запровадження нового локдауну, як це відбулося у деяких європейських країнах. Тому давайте не втрачати пильності і поки не розслаблятися", - наголосив мер.

Також Кличко нагадав жителям столиці, які карантинні обмеження продовжують діяти в місті після завершення посиленого карантину.

«Як ви бачите, ситуація трохи поліпшується. За оцінками лікарів, локдаун дав позитивний результат. Втім, говорити, що ми подолали вірус - зарано. Тому в столиці, як і по всій країні, продовжують діяти обмеження, що уряд запровадив у грудні минулого року», - сказав Кличко.

Так, за його словами, заборонено:

проведення у закладах освіти масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи чи класу і за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень);

розміщення в закладах харчування більше ніж 4 повнолітніх осіб за одним столом, а відстань між столами має бути не менш ніж 2 метри;

проведення масових заходів за участі більше ніж 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;

робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів.

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Локдаун в Україні в січні

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посиленого карантину в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період заборонялася робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень з собою).

Також не працювали кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Заборонялося відвідування навчальних закладів, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працював громадський транспорт.

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Автор: Інна Андаліцька