Наразі ефект від жорстких карантинних заходів, які було запроваджено з 5 квітня, не відображається у статистиці.

За рівнем госпіталізації COVID- пацієнтів Київ з кінця березня вийшов на своєрідне плато, однак навантаження на медичну систему залишається дуже високим.

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Як йдеться у матеріалі «РБК-Україна», про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

"У цього плато поки не спостерігається падіння. Тому захворюваність в Києві потрібно збивати далі", - заявив експерт.

За його словами, наразі ефект від жорстких карантинних заходів, які було запроваджено з 5 квітня, не відображається у статистиці.

"Їх дію ми побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві. Проте зараз ситуація стабільно напружена", - пояснив Ганіченко.

Локдаун у Києві

З 5 квітня у Києві введено локдаун через погіршення епідситуації. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками.

Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.

7 квітня мер столиці Віталій Кличко заявив, що під час локдауну графік руху міського громадського транспорту можуть скоригувати залежно від пасажиропотоку. Поки комунальний транспорт працює за графіком, який був до локдауну.

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Автор: Дмитро Захаров