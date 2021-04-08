Для того, щоб ситуація стабілізувалася, потрібен подвійний інкубаційний період, сказала лікар.

Для стабілізації ситуації з захворюваністю COVID у Києві необхідно до чотирьох тижнів. Однак це за умови дотримання усіх карантинних заходів.

Читайте такожЛокдаун у Львові продовжили до 19 квітняПро це лікар-епідеміолог Людмила Мухарська розповіла РБК-Україна.

"Скільки триватиме локдаун у Києві, також залежить від багатьох складових. Для того, щоб при дотриманні всіх необхідних заходів ситуація стабілізувалася, потрібен подвійний інкубаційний період. Інкубаційний період, ми знаємо, два тижні. Тобто, для стабілізації потрібно хоча б три-чотири тижні... За умови, що ці заходи будуть дотримуватися, всі", - сказала вона.

На думку Мухарської, у святкові дні люди можуть порушувати карантин.

"Ми розуміємо, що саме через цей період буде у нас цілий ряд свят, Великдень, травневі, тому це може накластися. Якщо ситуація почне стабілізуватися, і люди на свята порушать усі ці необхідні заходи, то може ситуація з карантином знову трошки подовжитися", - розповіли.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська