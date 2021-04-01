З 5 квітня в Києві запроваджують жорсткий локдаун, рух транспорту буде обмежено.

Після 16 квітня карантин у Києві можуть послабити, але не виключено, що обмеження продовжать.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

"Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину до 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", — розповів він.

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Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.

31 березня 2021 року у КМДА пояснили механізм видачі спецпропусків на проїзд у столичному громадському транспорті.

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Автор: Катерина Лиманська