У Києві тимчасово припинили набір дітей до перших класів.
Читайте такожВ Україні лише п'ять осіб повністю вакцинували від COVID-19Про це йдеться у Наказі Департаменту освіти та науки.
Рішення ухвалене відповідно до протоколу Постійної комісії з питань ТЕБ та НС для запобігання розповсюдженню COVID-19.
"Призупинити дію пункту 1 наказу від 10.03.2021 №37 "Про прийом дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році". Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти", - йдеться в документі.
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