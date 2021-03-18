З 20 березня у столиці запроваджують суворі карантинні епідобмеження, максимально наближені до обмежень "червоної" карантинної зони, які діятимуть до 9 квітня включно.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що парламент може змінити графік роботи через запровадження у Києві жорстких карантинних обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи відповідне рішення столичної влади.

Корнієнко зазначив, що рішення київської влади - "це важливий превентивний захід, який ми можемо вітати".

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"Верховна Рада. Подивимось, як вона буде працювати. У нас через тиждень пленарний тиждень (з 30 березня по 2 квітня - УНІАН) - потрапляє під цей локдаун. Але подивимось на обмеження, чи дозволять вони нам працювати", - сказав він.

При цьому Корнієнко нагадав, що графік роботи парламенту можна змінити тільки за рішенням самих депутатів.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Він нагадав, що на черговому пленарному засіданні депутати не можуть ухвалити таке рішення, оскільки триває розгляд законопроекту щодо ринку землі, який не можна переривати розглядом інших питань.

"Будемо визначати, як далі буде влада працювати в цьому режимі. Подивимось", - підсумував Корнієнко.

Як повідомляв УНІАН, з 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні епідобмеження, максимально наближені до обмежень "червоної" карантинної зони, які діятимуть до 9 квітня включно.

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Автор: Надя Пришляк