За словами нардепа, останнім часом у столиці спостерігається стабілізація ситуації за рівнем госпіталізацій.

У комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради сподіваються, що Київ найближчим часом може покинути «червону» зону карантину у зв’язку із покращенням ситуації в місті за рівнем COVID-госпіталізацій.

Читайте такожВООЗ: захворюваність на COVID зростає попри вакцинаціюПро це заявив голова комітету Михайло Радуцький під час спілкування з журналістами, передає РБК-Україна.

«Локдаун, на жаль, дуже повільно зменшує кількість (інфікованих – УНІАН). Але радує, що ті області, які повністю дотримувалися вимог, зокрема Закарпатська область, вийшла на нормальні показники та вже не в «червоній» зоні. Сподіваюся, що найближчим часом з «червоної» зони вийде Київ. Вже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій», - сказав він.

Депутат підтримав ідею закриття міжобласного сполучення на період травневих свят.

Карантин у Києві: заборони та обмеження

В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Додатково з 5 квітня в Києві:

проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками

закрили дитсадки та початкові класи в школах.

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Автор: Катерина Шварц