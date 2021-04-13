У комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради сподіваються, що Київ найближчим часом може покинути «червону» зону карантину у зв’язку із покращенням ситуації в місті за рівнем COVID-госпіталізацій.
Читайте такожВООЗ: захворюваність на COVID зростає попри вакцинаціюПро це заявив голова комітету Михайло Радуцький під час спілкування з журналістами, передає РБК-Україна.
«Локдаун, на жаль, дуже повільно зменшує кількість (інфікованих – УНІАН). Але радує, що ті області, які повністю дотримувалися вимог, зокрема Закарпатська область, вийшла на нормальні показники та вже не в «червоній» зоні. Сподіваюся, що найближчим часом з «червоної» зони вийде Київ. Вже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій», - сказав він.
Депутат підтримав ідею закриття міжобласного сполучення на період травневих свят.
Карантин у Києві: заборони та обмеження
В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:
- робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;
- робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Додатково з 5 квітня в Києві:
- проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками
- закрили дитсадки та початкові класи в школах.
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