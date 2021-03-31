У Києві з 5 квітня вся транспортна інфраструктура міста працюватиме, але тільки для пасажирів зі спеціальними перепустками.

У Києві з 5 квітня усі види громадського транспорту будуть працювати за спеціальними перепустками для пасажирів.

Про особливості локдауну у Києві розповів перший заступник голови міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє ТСН.

Він пояснив, коли та скільки заплановано видати спеціальних перепусткок на транспорт.

"1 квітня, після засідання міської комісії, яка затвердить відповідне рішення, буде зазначений порядок отримання перепусток для (в першу чергу) працівників критичної інфраструктури: це стосується медицини, транспорту, соціальних працівників, житлово-комунального господарства, рятувальників, військових та поліції. Перевозити пасажирів буде громадський транспорт, який від 5 квітня переходить в спеціальний режим роботи", - розповів чиновник.

При цьому він наголосив, що вся транспортна інфраструктура міста працюватиме, але тільки для пасажирів зі спеціальними перепустками.

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"Підприємці будуть отримувати перепустки в департаменті підприємництва міської адміністрації, медична галузь - в департаменті медицини в районних адміністраціях. У нас вже є відпрацьовані правила видачі перепусток, вся інформація буде опублікована. За три дні ми зможемо забезпечити перепустками всіх, хто від ранку 5 квітня повинен вийти на роботу для забезпечення життєдіяльності міста", - зазначив заступник голови КМДА.

Локдаун в Києві

З 5 квітня в Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті.

З наступного тижня весь громадський транспорт у Києві, у тому числі метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також закриваються всі садочки і школи.

Роботу продуктових ярмарків тимчасово зупиняють з 1 квітня. Водночас заклади громадського харчування зможуть працювати тільки «на винос» або доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Столична влада просить керівників установ, підприємств, закладів відправити своїх працівників на дистанційну роботу.

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Автор: Олег Давигора