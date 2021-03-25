Після потрапляння міста до "червоної" зони поширення COVID-19 патрульні перевіряли, чи носять люди маски та чи не беруть водії стоячих пасажирів.

Львівська поліція перевірила, як у громадському транспорті міста дотримуються карантинних умов.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у четвер, 25 березня, патрульні провели рейди на кількох локаціях, зокрема:

на автовокзалі на вулиці Стрийській,

на зупинці громадського транспорту "Санта Барбара",

на автостанції, що на Богдана Хмельницького,

на вулиці Тракт Глинянський,

на площі Різні,

на приміському та головному залізничному вокзалах.

Патрульні поки не мали наміру нікого штрафувати, за винятком конфліктних ситуацій. Поліцейські лише перевіряли, аби у всіх були засоби індивідуального захисту, а також щоб пасажири займали лише місця для сидіння.

Читайте такожКовідні лікарні Львова завантажені: місто оголосило додатковий набір медиків (відео)Однак, за словами речниці патрульної поліції Львова Катерини Рибій, відповідно до ч. 2 ст. 44-3 КУпАП, зрештою правоохоронці склали вісім постанов про адміністративну відповідальність щодо водія маршрутки та ще сімох пасажирів, які були без масок.

За інформацією ТСН, у водія маска не прикривала ані рот, ані ніс, при цьому на автотранспортному підприємстві, де він працює, зараз на COVID-19 хворі 60 водіїв. Своєї вини чоловік не визнавав і сперечався з патрульними, стверджував, що маска в нього просто сповзла. На захист водія стали й пасажири.

Карантин у Львові

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження в місті посиленого карантину до 4 квітня.

23 березня Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відсьогодні епідемічна ситуація у Львівській області відповідає "червоному рівню" небезпеки.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 25 березня офіційно встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області.

При цьому міська влада пообіцяла не зупиняти громадський транспорт на період посиленого карантину, однак зазначала, що будуть обмеження.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзікадзе