Поліцейські у Львові перевіряли, аби у всіх пасажирів та водіїв були засоби індивідуального захисту / фото УНІАН, Микола Тис

Львівська поліція перевірила, як у громадському транспорті міста дотримуються карантинних умов.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у четвер, 25 березня, патрульні провели рейди на кількох локаціях, зокрема:

  • на автовокзалі на вулиці Стрийській,
  • на зупинці громадського транспорту "Санта Барбара",
  • на автостанції, що на Богдана Хмельницького,
  • на вулиці Тракт Глинянський,
  • на площі Різні,
  • на приміському та головному залізничному вокзалах.

Патрульні поки не мали наміру нікого штрафувати, за винятком конфліктних ситуацій. Поліцейські лише перевіряли, аби у всіх були засоби індивідуального захисту, а також щоб пасажири займали лише місця для сидіння.

Читайте такожКовідні лікарні Львова завантажені: місто оголосило додатковий набір медиків (відео)Однак, за словами речниці патрульної поліції Львова Катерини Рибій, відповідно до ч. 2 ст. 44-3 КУпАП, зрештою правоохоронці склали вісім постанов про адміністративну відповідальність щодо водія маршрутки та ще сімох пасажирів, які були без масок.

За інформацією ТСН, у водія маска не прикривала ані рот, ані ніс, при цьому на автотранспортному підприємстві, де він працює, зараз на COVID-19 хворі 60 водіїв. Своєї вини чоловік не визнавав і сперечався з патрульними, стверджував, що маска в нього просто сповзла. На захист водія стали й пасажири.

Карантин у Львові

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Автор: Мирослава Бзікадзе