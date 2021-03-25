Львівська поліція перевірила, як у громадському транспорті міста дотримуються карантинних умов.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у четвер, 25 березня, патрульні провели рейди на кількох локаціях, зокрема:
- на автовокзалі на вулиці Стрийській,
- на зупинці громадського транспорту "Санта Барбара",
- на автостанції, що на Богдана Хмельницького,
- на вулиці Тракт Глинянський,
- на площі Різні,
- на приміському та головному залізничному вокзалах.
Патрульні поки не мали наміру нікого штрафувати, за винятком конфліктних ситуацій. Поліцейські лише перевіряли, аби у всіх були засоби індивідуального захисту, а також щоб пасажири займали лише місця для сидіння.
Читайте такожКовідні лікарні Львова завантажені: місто оголосило додатковий набір медиків (відео)Однак, за словами речниці патрульної поліції Львова Катерини Рибій, відповідно до ч. 2 ст. 44-3 КУпАП, зрештою правоохоронці склали вісім постанов про адміністративну відповідальність щодо водія маршрутки та ще сімох пасажирів, які були без масок.
За інформацією ТСН, у водія маска не прикривала ані рот, ані ніс, при цьому на автотранспортному підприємстві, де він працює, зараз на COVID-19 хворі 60 водіїв. Своєї вини чоловік не визнавав і сперечався з патрульними, стверджував, що маска в нього просто сповзла. На захист водія стали й пасажири.
Карантин у Львові
- Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження в місті посиленого карантину до 4 квітня.
- 23 березня Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відсьогодні епідемічна ситуація у Львівській області відповідає "червоному рівню" небезпеки.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 25 березня офіційно встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області.
- При цьому міська влада пообіцяла не зупиняти громадський транспорт на період посиленого карантину, однак зазначала, що будуть обмеження.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram