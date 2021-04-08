У Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 19 квітня.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи;
Крім того, місто закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень, а на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус.
Нагадаємо, посилений карантин у Львові діє з 19 березня.
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