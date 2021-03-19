За словами медиків, вірус став агресивнішим та заразнішим.

Львів від опівночі живе в умовах посилення карантинних обмежень. Через різкий стрибок рівня захворювання в місті запровадили жорсткий карантин.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Коронавірус у Львові: ситуація в лікарнях

Читайте також"Треба було це робити вчора": провідний інфекціоніст МОЗ виступила за негайне запровадження локдаунуСитуація у львівських лікарнях напружена, адже хворих дедалі більшає. Зазначається, що нині медичні заклади заповнені на понад 56%.

За словами медиків, це тому що вірус став агресивнішим та заразнішим.

Лікарі працюють на межі фізичного виснаження, і хворі це підтверджують:

«День і ніч конвеєр, просто конвеєр. Люди заходять та виходять».

Медики впевнені, що лише посилення карантину зможе розірвати ланцюжок зростання захворюваності.

Локдаун у Львові: обмеження та реакція людей

Зазначається, що відсьогодні у Львові зачинені школи, заклади культури. Ресторани та кав’ярні мають працювати лише на виніс та доставку.

Працюють при цьому дитячі садки, аптеки та продуктові магазини. Без змін курсує громадський транспорт.

На думку більшості з опитаних львів’ян, рішення про посилення обмежень необхідне: «Це наша безпека», «З такою захворюваністю, авжеж, треба».

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Автор: Катерина Шварц