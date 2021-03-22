Пацієнтів з COVID-19 розміщують прямо в коридорах.

У лікарнях Миколаєва не залишилося вільних палат для хворих на коронавірус. Пацієнтів розміщують прямо в коридорах.

Читайте такожКиївщина опинилась у "червоній зоні" карантинуПро це пишуть НикВести.

Видання опублікувало фотографію з коридору "ковідного" відділення міської лікарні №3.

В інших госпіталях - 1-й і 5-й лікарнях, за інформацією журналістів, ситуація ще гірша.

Згідно з інформацією інформаційно-аналітичної системи ДП "Медичні закупівлі України" (система MEDdata), станом на ранок 21 березня Миколаївська міська лікарня №3 була заповнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Обласна інфекційна лікарня заповнена на 100%.

Коронавірус в Миколаївській області: що відомо

Станом на ранок 21 березня в Миколаївській області виявлено 353 нових випадки COVID-19, Всього - 48274, в тому числі в Миколаєві - 240, з початку пандемії - 31949.

Миколаїв з 24 березня посилює карантин через погіршення ситуації з COVID-19.

За словами голови Миколаївської облдержадміністрації Віталія Кіма, область впевнено йде до "червоної зони".

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Автор: Людмила Жерновська