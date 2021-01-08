В Україні триває пандемія коронавірусу. Навесні українці пережили локдаун зі строгими обмеженнями, а з кінця осені йшли розмови про відновлення жорсткого карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні після зимових свят.
Дата локдауну в Україні
Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.
Що буде заборонено при локдауні
У цьому місяці українці зіткнуться з новими обмеженнями, проте вони будуть не такими суворими, як під час весняного локдауну в 2020 році.
- Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
- Кафе, бари, ресторани і все заклади харчування будуть працювати тільки навинос і в режимі доставки.
- В торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
- Будь-які масові, розважальні, спортивні і соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
- Заклади культури, театри і кінозали будуть закриті.
- Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
- Непродовольчі ринки будуть закриті.
Що буде дозволено
Під час посилення карантину будуть дозволені:
- торгівля продовольчими товарами;
- робота аптек і ветеринарних аптек;
- робота медичних закладів;
- продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корму для тварин;
- ремонт і техобслуговування транспорту;
- робота АЗС без зон харчування;
- робота банків і банкоматів;
- робота поштових відділень;
- прийом клієнтів в салонах краси та перукарнях по запису;
- робота хостелів і готелів (з обмеженням часу подачі сніданку);
- спортивні заходи без глядачів.
Як працюватиме транспорт
Транспорт в Україні з 8 по 24 січня зупиняти не будуть. Всі міські, міжміські та міжобласні перевезення будь-яким видом транспорту працюватимуть у звичайному режимі. Зроблено це для того, щоб люди могли добиратися на роботу.
Транспорт буде перевозити людей тільки на сидячих місцях - "стоячих" пасажирів брати не будуть. Це обмеження не стосується роботи метро - у метро обмежень за кількістю місць не буде.
Введення локдауну в Україні - засідання уряду 9 грудня
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