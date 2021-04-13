Тепер комендантська година в будні дні буде починатися о 19:00.

У Туреччині з 13 квітня вводять "частковий локдаун" на перші два тижні священного місяця Рамадан.

Читайте такожУ Дніпрі продовжили карантинПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Нові правила починають діяти з вечора середи.

Тепер комендантська година в будні дні буде починатися о 19:00, а не о 20:00, як раніше, і триватиме до 5:00. У цей час заборонено пересування між містами, крім випадків крайньої потреби.

Кафе і ресторани зможуть здійснювати доставку або працювати на винос. Зали для офіційних церемоній та спортзали тимчасово припинять роботу.

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Автор: Людмила Жерновська