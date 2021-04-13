У Туреччині з 13 квітня вводять "частковий локдаун" на перші два тижні священного місяця Рамадан.
Читайте такожУ Дніпрі продовжили карантинПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
Нові правила починають діяти з вечора середи.
Тепер комендантська година в будні дні буде починатися о 19:00, а не о 20:00, як раніше, і триватиме до 5:00. У цей час заборонено пересування між містами, крім випадків крайньої потреби.
Кафе і ресторани зможуть здійснювати доставку або працювати на винос. Зали для офіційних церемоній та спортзали тимчасово припинять роботу.
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