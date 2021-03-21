Київську область включено до «червоної» зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення коронавірусної хвороби.
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Про це йдеться в оновлених даних Міністерства охорони здоров’я.
Таким чином, на сьогодні у «червоній» зоні – Одеська, Закарпатська, Чернівецька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська області та Київ.
У «помаранчевій» – 12 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська. Решта – у «жовтій зоні».
Як повідомляв УНІАН, у Київській області з 21 березня посилюють карантинні обмеження для стримування поширення COVID-19. Рішення про посилення карантину було ухвалено минулої п'ятниці, введені обмеження майже повністю збігаються з обмеженнями "червоної зони".
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