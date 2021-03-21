Роботу ТРЦ заборонено, а кафе та ресторани працюють лише на виніс.

Через нову хвилю епідемії коронавірусу на території Київської області з 21 березня вводяться додаткові карантинні обмеження.

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Як повідомляється на сайті Київської ОДА, відповідне рішення було ухвалено на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення комісії передбачає низку обмежень.

Локдаун в Київській області з 21 березня

Заборонено:

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, в трамваях та тролейбусах в кількості понад 50 відсотків місць для сидіння;

приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе тощо, крім адресної доставки та замовлень на винос;

Обмежено роботу ресторанів в готелях;

Заборонено роботу торговельно-розважальних та дитячо-розважальних центрів;

Заборонено діяльність непродовольчих ринків/ павільйонів та ярмарків;

Заборонено роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів, басейнів, спортивних заходів. Заборона не стосується офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів. Вони можуть проводитися без глядачів.

учні всіх закладів освіти області, окрім садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів після канікул навчатимуться дистанційно;

обмежено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких проживають/перебувають люди похилого віку, та інші особи які потребують особливого догляду; установ і закладів, що надають соціальні послуги людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Виняток - установи і заклади, які надають соціальні послуги екстрено.

Дозволено

Проведення релігійних богослужінь дозволено за умови забезпечення площі приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

Дозволено роботу магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами;

Реалізація непродовольчої групи товарів може відбуватись лише зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос.

Локдаун в Києві

З 00:00 20 березня Київ запровадив суворі карантинні епідобмеження, максимально наближені до обмежень "червоної" карантинної зони, які діятимуть до 9 квітня включно.

З 23 березня у Києві та Одеській області запроваджується «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров