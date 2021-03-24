Вимога стосується лише тих місць, де немає можливості дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра.

У Київській міській державній адміністрації роз'яснили вимогу носити маски в парках і на вулиці в регіонах "червоної" зони.

Як повідомив заступник мера Києва Володимир Бондаренко в ефірі "Україна 24", сьогодні Міністерство охорони здоров'я роз'яснило місцевій владі дану вимогу.

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За його словами, вимога стосується лише тих місць, де немає можливості дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра.

"Дане обмеження впроваджено для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто, коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані мінімум 1,5 метра, тоді ми зобов'язані надіти засіб індивідуального захисту", - пояснив Бондаренко.

Обов'язкове носіння маски на вулиці

Кабінет міністрів розширив перелік обмежень, що діють на території "червоних" карантинних зон. Маскового режиму доведеться дотримуватися на територіях загального користування.

Обмеження діятимуть у парках (гідропарках, лугопарках, лісопарках, парках культури та відпочинку, спортивних, національних, історичних тощо).

Також доведеться дотримуватися масочного режиму на території пам'яток культурної та історичної спадщини, площ, бульварів, вулицях, дорогах, пляжах, кладовищах.

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Автор: Денис Прядко