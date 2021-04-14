Сьогодні, 14 квітня, влада Києва вирішує, чи продовжувати суворі карантинні обмеження в столиці.
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Міський голова Києва Віталій Кличко оголосить, чи буде продовжено локдаун.
19 березня Київ потрапив у «червону» зону за COVID-показниками. З 5 квітня ввели додаткові обмеження – проїзд у громадському транспорті за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.
В столиці зачинені ТРЦ, кінотеатри, театри, а ресторани та кав’ярні працюють «на виніс».
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