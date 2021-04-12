За словами мера, міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації.

Київська комісія з ТЕБ та НС на засіданні в середу розгляне питання щодо завершення, або можливого продовження жорсткого карантину в Києві.

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Про це на брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко. За його словами, міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації.

«У середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві», - заявив він.

Локдаун у Києві

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками. Обмеження мають діяти до 16 квітня.

Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.

Графік руху столичного метро змінили з огляду на локдаун.

Мер Києва Віталій Кличко допустив продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня.

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Автор: Дмитро Захаров