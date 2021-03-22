Хоча столичні маршрутки забиті людьми, зауважень від водіїв зазвичай немає.

На сьогодні громадський транспорт у Києві має працювати із заповненістю не більше 50% сидячих місць. Однак на практиці цих норм практично ніхто не дотримується.

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Про це свідчать фото, які опублікував Telegram-канал "Политика Страны". Стверджується, що хоча столичні маршрутки забиті людьми, жодних зауважень від водія немає. Подібна ситуація і в метро – практично всі пасажири в масках, але соціальної дистанції ніхто не дотримується.

Зазначається, що вже з 23 березня в Києві діятимуть обмеження «червоної зони» карантину. Це означає, що громадський транспорт має зупинитися. Але сьогодні Кабмін може поміняти режим.

Жорсткий карантин у Києві: що відомо

У зв'язку зі значним поширенням коронавірусу в Києві з 20 березня на рівні місцевої влади був введений жорсткий карантин. Суворі обмеження діятимуть протягом трьох тижнів-до 9 квітня включно.

При цьому Міністерство охорони здоров'я станом на 19 березня віднесло Київ до "Червоної" карантинної зони. Це передбачає ще більш жорсткий карантин, із зупинкою громадського транспорту.

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Автор: Дмитро Захаров