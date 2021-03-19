Через потрапляння Києва до "червоної" зони карантину рух громадського транспорту в місті можуть зупинити.
Про це заявила нардеп від "Слуги народу", екс-кандидат у мери Києва Ірина Верещук, пишуть "Вести".
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Вона допустила обговорення даного питання на сьогоднішньому засіданні РНБО.
"Це означатиме повний локдаун. Багато людей можуть позбутися засобів до існування, тому, такі питання потрібно обмірковувати дуже уважно і я сподіваюся, що на засіданні РНБО це питання піднімуть", – розповіла Верещук.
Карантин в Києві
- У Києві з 20 березня вводиться жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами мера Кличка, локдаун в Києві вводиться на три тижні - до 9 квітня.
- Сьогодні МОЗ відніс столицю до "червоної" зони карантину.
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