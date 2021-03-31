Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня.

З 5 квітня у Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

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З наступного тижня увесь громадський транспорт в Києві, зокрема метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також зачиняються усі садочки й школи.

Роботу продуктових ярмарків тимчасово зупиняють з 1 квітня. Водночас заклади громадського харчування зможуть працювати тільки «на винос» чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Столична влада просить керівників установ, підприємств, закладів відправити своїх працівників на дистанційну роботу.

«Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами. Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків», – зазначає Кличко.

Обмеження діятимуть до щонайменше 16 квітня.

Раніше в ефірі одного з телеканалів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан пояснював, що локдаун в столиці введуть у випадку, якщо Національна академія медичних наук на цьому тижні не надасть 500 ліжок під прийом хворих на COVID-19.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні протягом минулої доби було зареєстровано 11 тис. 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії захворіли 1 млн 674 тис. 168 українців, одужали - 1 млн 313 тис. 481, померли - 32 тис. 825. Медики провели 8 млн 120 тис. 102 ПЛР-тестування.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Києва був встановлений з 23 березня.

29 березня перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник заявив, що у зв’язку із критичною ситуацією з COVID-19 в столиці можуть закрити початкову школу, дитсадки та обмежити роботу транспорту.

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Автор: Яна Ставська