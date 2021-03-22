Дехто з департаменту охорони здоров'я хворіє по другому разу.

Читайте такожПоловина українців відмовляться вакцинуватись від коронавірусу – опитуванняВ Одесі на COVID-19 захворіло керівництво кількох опорних лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання оперативного штабу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко.

За її даними, зокрема, коронавірусом інфіковані головний лікар основної опорної лікарні регіону - Одеської міської інфекційної клінічної лікарні Світлана Лаврюкова, а також її заступниця.

Крім того, захворіли головлікар і начмед МКЛ №5 і ще 15 медиків у МКЛ № 8.

«У департаменті (охорони здоров'я - УНІАН) по другому разу захворіли 3 людини», - додала Якименко.

Вона також уточнила інформацію про дитячого анестезіолога Володимира Гатцука, який помер від наслідків коронавірусної хвороби 20 березня.

«На жаль, він довго хворів. Перебував в інфекційній лікарні кілька тижнів, куди надійшов 17 лютого. У нього був цукровий діабет і, на жаль, організм не впорався з хворобою... », - сказала Якименко.

Коронавірус в Одесі

Як уточнили УНІАН у прес-службі мерії міста, з початку пандемії в Одесі виявлено коронавірус у 1 159 співробітників медустанов усіх форм власності, з яких 567 осіб - медики установ охорони здоров'я Одеської міської ради. Одужали 1 038 медпрацівників.

Станом на сьогодні, 22 березня, в установах охорони здоров'я міськради інфіковані 35 медпрацівників - жителів міста.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 22 березня в Одеській області зареєстровано 98 249 випадків COVID-19, з них 45 330 - у жителів Одеси.

За останню добу на COVID-19 захворів 401 одесит, загалом по регіону - 745 нових випадків захворювання.

На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні (основна опорна лікарня регіону) перебувають 303 пацієнти з COVID-19, з яких у важкому стані - 221.

Станом на 8:00 понеділка, в опорних лікарнях Одеси вільні 28 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

20 березня в Одесі від наслідків COVID-19 помер Володимир Гатцук - один із кращих дитячих анестезіологів міста.

З 23 березня в Одеській області запроваджується «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Лариса Козова