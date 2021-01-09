Сергій Надал стверджує, що правоохоронці готові заблокувати відкриття шкіл міста з понеділка.

В Тернополі правоохоронці почали масово штрафувати підприємців за порушення правил зимового карантину.

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Про це у своєму Facebook заявив мер міста Сергій Надал. За його словами, «центральна влада вчергове не почула думку тернополян».

«Попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени», - зазначив він.

Надал також стверджує, що правоохоронці хочуть заблокувати відкриття шкіл з понеділка.

«У мене є інформація про те, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича», - висловився посадовець.

Однак Надал все ж заявив, що «у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде».

«Ми всі стали заручниками нав'язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не впустити до школи», - вказав він.

Мер повідомив, що у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА. Дуже ймовірно, що там скасують рішення міської комісії і введуть локдаун у Тернополі з 11 січня.

Як вводять локдаун у Тернополі

В Тернополі склалась непроста ситуація навколо зимового локдауну. Мешканці міста заплуталися у наказах та розпорядженнях щодо карантинних обмежень.

Міський голова Тернополя Сергій Надал за два дні до початку державного локдауну звернувся до людей із заявою, що у місті немає потреби його вводити, бо кількість недужих на коронавірус йде на спад. Однак через день після того мер написав в мережі ще один допис - начебто він уже готовий дослухатися до рішення Кабміну і посилити карантин у місті у випадку росту захворюваності.

Журналісти не знайшли жодної людини, яка б чітко могла відповісти на запитання - у якому саме карантинному режимі живе місто.

Деякі підприємці, що ризикнули відкритись 8 січня, отримали протоколи від поліції - щонайменший штраф за порушення карантинних вимог складає 16 тисяч гривень.

Локдаун в Україні

8 січня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

Посилені заходи набули чинності з 00: 00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Навчальні заклади працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

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Автор: Дмитро Захаров