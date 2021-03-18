На думку Комісаренко, наразі єдиний шлях зупинити розповсюдження COVID-19 - це вакцинування.

Академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що в Україні потрібно вводити жорсткий карантин.

Читайте такожУ Києві з 20 березня запроваджують жорсткий карантинСвою думку він висловив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, влада повинна діяти на випередження і запроваджувати жорсткий карантин вже зараз.

"Локдаун треба вводити не тоді, коли пік захворюваності, а тоді, коли вона тільки починає розвиватися. З огляду на здоров'я та життя людей, локдаун треба було б вводити зараз", - наголосив він.

На думку Комісаренко, наразі єдиний шлях зупинити розповсюдження COVID-19 - це вакцинування. Він зазначив, що деякі мутації захищають вірус від імунізації, яка була перед тим.

"Це мутації в Британії, південній Африці, Бразилії. Наприклад, "бразильський" штам значно важче піддається імунізації. Тому вакцинацію слід проводити якомога швидше. Практично всі вакцини ефективні - лише більшою чи меншою мірою. На жаль, в Україні щеплення відбувається дуже низькими темпами і дуже повільно", - наголосив академік.

Також він підкреслив, що медичних працівників треба зобов'язати робити щеплення.

"Люди можуть вакцинуватися добровільно. Але є професії, де це має бути обов'язком. Зокрема, для медичних працівників, які контактують з інфікованими. Це повинно бути обов'язком", - підкреслив Комісаренко.

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Автор: Людмила Жерновська