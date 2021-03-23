Комісаренко виступив за запровадження локдауну.

Сьогодні в Україні наявні всі передумови для запровадження локдауну.

Таку думку висловив глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАН Сергій Комісаренко в ефірі каналу "Україна 24".

Він уточнив, що в Україні "істотно збільшується агресивність вірусу і кількість хворих".

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"Думаю, що локдаун потрібно проводити. Причому суворі заходи якраз вводяться не тоді, коли хворіє максимум людей, а коли його ще немає, коли відбувається підйом. Саме зараз ми з вами перебуваємо на етапі, коли йде масований підйом захворюваності й навіть летальності. Я бачу в нас багато порушень елементарних речей - і фізичного дистанціювання, і носіння масок, навіть миття рук", - підкреслив він.

Головною зброєю в боротьбі з COVID-19 Комісаренко назвав вакцинацію. Відповідаючи на запитання щодо піку захворюваності, він сказав:

"Можна вважати, що третя хвиля, можна - що друга. Я вважаю, що друга, але це неважливо. Важливим є те, що ми є свідками інтенсивного поширення захворювання та інфікування".

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Автор: Юрій Годован