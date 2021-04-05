За словами міністра, наступні 10 днів в країні будуть напруженими.

У Міністерстві охорони здоров'я України не бачать необхідності у запровадженні загальнонаціонального локдауну.

Читайте такожУ Кабміні назвали області, які ризикують потрапити до "червоної" зони карантинуПро це розповів голова відомства Максим Степанов в інтерв'ю «Обозревателю».

«Відповідно до нашої стратегії, ми не бачимо необхідності у запровадженні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону в залежності від епідситуації там», – зазначив Степанов.

При цьому в міністерстві вважають, що напружена ситуація з коронавірусом в Україні буде спостерігатися найближчі 10 днів. Стабілізуватися рівень захворюваності може після 15 квітня, і то виключно за умови дотримання карантинних обмежень.

«Навіть якщо з 15 квітня епідемія призупиниться, і ми побачимо зменшення захворюваності особливо в «червоних» регіонах, – це не означає, що все пройшло. Попереду великодні та травневі свята, тому будемо просити громадян повністю уникати масових скупчень. Тому що потім знову отримаємо спалахи», – зазначив Степанов.

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Автор: Катерина Шварц