Відповідне рішення можуть ухвалити на засіданні Радбезу, уточнив Данілов.

У випадку погіршення ситуації з коронавірусом доведеться "закрити всю країну".

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє BBC Україна. Він уточнив, що РНБО найближчим часом збереться на засідання, присвячене темі коронавірусу.

"У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведене окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей", - уточнив він.

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Коментуючи можливість запровадження всеукраїнського локдауну та чи можуть це обговорити на РНБО, Данілов сказав: "Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, має самостійно ухвалювати рішення, чи треба їй закриватися, чи вводити інші обмеження".

"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не по оптимістичному сценарію, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", - резюмував він.

Локдаун в Україні: перспективи посилення карантину

Днями голова МОЗ Максим Степанов заявив, що загальнонаціонального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. За його словами, обмеження вводитимуться лише у конкретному регіоні, де є спалах COVID-19.

Тим часом на фактичний локдаун вже пішли низка уркаїнських міст, зокрема Київ, Одеса, Львів. Ці регіони вже перебувають у "червоній" зоні карантину.

У столиці також не виключають повної зупинки громадського транспорту в разі погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус.

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Автор: Юрій Годован