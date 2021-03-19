Голубовська розкритикувала проведення в Україні масових заходів та концертів.

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська виступає за негайне запровадження суворого карантину на всій території України.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Обозревателю".

Лікар розкритикувала дозвіл на проведення в Україні розважальних заходів, зокрема концертів.

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"Коли я дивлюся на якийсь натовп на концертах, я відразу уявляю, скільки людей може захворіти, і відразу ж думаю, яка кількість кисню знадобиться і де його взяти... Потрібні обмежувальні заходи. Це хоча б зменшить кількість нових випадків. Навантаження ще залишиться, тому що зараз лежать важкі, але ще будуть підходити хворі, які ставатимуть більш тяжкими якийсь час", - наголосила Голубовська.

На уточнююче питання, чи потрібно вводити локдаун точково, в регіонах з критичною ситуацією, лікар зазначила: "Я вважаю, що треба ввести по всій країні, раз така справа. Тому що, якщо ми не введемо по всій країні, то значить, що регіони, які зараз спокійні, спалахнуть пізніше. Так було з кором. Луганська, Донецька область загорілися останніми".

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Щодо того, коли саме треба запровадити такі обмеження, Голубовська відповіла максимально однозначно.

"Уже вчора треба було це робити", - заявила вона.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Науковці НАН констатують, що смертність нинішньої хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої хвилі, і буде рости щонайменше до початку квітня.

Зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей. Там зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня. Фахівці вважають, що зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків.

Суворий карантин вже запроваджено у Львові, з 19 березня жорсткі обмеження почнуть діяти в Києві.

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Автор: Юрій Годован