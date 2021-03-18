Сьогодні про посилення карантину оголосили в Києві - жорсткі обмеження діятимуть три тижні.

У Кабміні нині не обговорюється дата нового локдауну в Україні.

Про це заявив міністр фінансів Ігор Петрашко на форумі "Україна 30", пише "РБК-Україна".

Глава Мінфіну зазначив, що в Кабміні зараз ведуться дискусії щодо етапу, на якому потрібно буде вводити загальнонаціональний карантин.

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"Дата локдауну на даний момент не обговорюється... Політика, яка зараз проводиться з точки зору уряду - це місцеві так звані локдауни. У масштабах України поки такі розмови не йдуть. Дискусія про те, на якому етапі це має бути, але поки рішення не прийнято і ніяких конкретних дат не обговорюється", - заявив Петрашко.

Посилення карантину в Україні

У Києві з 20 березня вводиться жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. Триватиме він щонайменше три тижні.

Днем раніше фактичний локдаун почне діяти у Львові.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні поки не вводитимуть локдаун через спалах коронавірусу.

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Автор: Юрій Годован