Кличко обурився, що всі, мовляв, хочуть їздити в громадському транспорті й працювати в офісах.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з вимогою негайного запровадження локдауну на загальнонаціональному рівні.

Про це він заявив на брифінгу 9 квітня.

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Він попередив, що в умовах відсутності масової вакцинації від коронавірусу «країну чекає катастрофа».

«Тому я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну. Пересування між регіонами України повинне бути обмежено з контролем з дотриманням суворих правил», – зазначив міський голова.

Кличко обурився, що всі, мовляв, хочуть їздити в громадському транспорті й працювати в офісах.

«Гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки, їздити в інші міста… Давайте будемо відвертими: відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу», – зауважив Кличко.

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Автор: Яна Ставська