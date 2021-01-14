В Україні зараз діють посилені обмеження / УНІАН

Результати жорсткого карантину в Україні, який діє до 24 січня, можна буде побачити через два тижні після його завершення.

Таку думку виданню "Сьогодні" висловила епідеміолог Катерина Сояк.

"Результати посилених обмежень ми побачимо лише через два тижні після їх закінчення. Це приблизно початок лютого. Тоді ми повинні побачити спад захворюваності. У проміжок часу, коли посилені обмеження знімаються і ще немає результатів – повинен діяти адаптивний карантин", – сказала Сояк.

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У МОЗ журналістам розповіли, що постанов про продовження локдауну наразі немає. Після 24 січня в Україні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони, оскільки загальнонаціональний карантин діє до 28 лютого.

"Зміни в карантин приймає Кабінет міністрів, поки про них не йдеться. Якщо буде продовження, то Кабмін прийме рішення напередодні, у середу", – сказали у відомстві.

Локдаун в Україні: що відомо

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Автор: Юрій Годован