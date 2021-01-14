У Кабміні поки не планують продовжувати дію посиленого карантину.

Результати жорсткого карантину в Україні, який діє до 24 січня, можна буде побачити через два тижні після його завершення.

Таку думку виданню "Сьогодні" висловила епідеміолог Катерина Сояк.

"Результати посилених обмежень ми побачимо лише через два тижні після їх закінчення. Це приблизно початок лютого. Тоді ми повинні побачити спад захворюваності. У проміжок часу, коли посилені обмеження знімаються і ще немає результатів – повинен діяти адаптивний карантин", – сказала Сояк.

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У МОЗ журналістам розповіли, що постанов про продовження локдауну наразі немає. Після 24 січня в Україні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони, оскільки загальнонаціональний карантин діє до 28 лютого.

"Зміни в карантин приймає Кабінет міністрів, поки про них не йдеться. Якщо буде продовження, то Кабмін прийме рішення напередодні, у середу", – сказали у відомстві.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

У Кабміні кажуть, що посилений карантин спрямований знизити динаміку захворюваності на коронавірус та спокійно ввійти у процес вакцинації.

За даними ЗМІ, карантинні обмеження в Україні будуть збережені після завершення січневого локдауну й триватимуть упродовж усього поточного року.

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Автор: Юрій Годован