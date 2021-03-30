За його словами, проблеми є у Житомирській та Чернівецькій областях.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що система охорони здоровʼя наразі справляється з навантаженням.

Читайте такожУ МОЗ прогнозують зростання захворюваності на COVID-19 щонайменше до 15 квітняПро це він сказав в ефірі програми «Свобода слова».

«Ми маємо 11 областей сьогодні в «червоному» рівні епіднебезпеки. Наближаються нові області також в «червоний» рівень. Чи варто вводити загальнодержавний карантин, жорсткі протиепідемічні обмеження? Поки що система охорони здоровʼя справляється з навантаженням», - розповів Ляшко.

За його словами, проблеми є у Житомирській та Чернівецькій областях. Там створено комісію, яка перевірятиме дотримання карантинних обмежень.

Ляшко відзначив, що протиепідемічних обмежень потрібно дотримуватися локально.

«З цифрами 24 тисячі й трошки більше ми проходимо без загальнодержавного карантину, повного локдауну. Система охорони здоров’я зараз не така, як була у березні 2020 року. Ми говоримо, що не будемо запроваджувати карантинних обмежень жорстких, поки система не буде наближатися до колапсу», - підкреслив він.

Коронавірус в Україні: останні дані

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки. На сьогодні «червоній» зоні епіднебезпеки, де до 9 квітня діють жорсткі карантині обмеження, 10 областей і Київ.

Минулої доби в Україні було виявлено 8 тис. 346 нових хворих на COVID-19, померли – 178.

Сьогодні, 29 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні п’ятий тиждень поспіль зростає кількість госпіталізованих з COVID-19.

Шмигаль зауважив, що на сьогодні в Україні зареєстровано 316 тис. 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником Київ, на другому – Одеська область, на третьому – Львівська.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні.

Головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.

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Автор: Людмила Жерновська