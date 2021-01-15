Локдаун в Україні діє з 8 по 24 січня.

Ситуація з коронавірусом в Україні з кінця січня й на початок лютого може знову загостритися.

Про це в інтерв’ю Обозреватель повідомив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

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Він зазначив, що з огляду на показники тестування в Україні у порівнянні, наприклад, з Великою Британією «говорити про якісь прогнози важко».

«Статистика демонструє загальну тенденцію. Вона свідчить про те, що в Україні зменшується кількість нових випадків. І це добре. Як довго це триватиме? Невідомо. Найімовірніше, з січня може бути підйом. Але все залежатиме від того, як ми провели новорічні свята», – відповів Курпіта.

Медик зауважив досвід спостережень за зростанням випадків ГРВІ, кількість яких збільшується через два тижні після повернення дітей у школи.

«Оскільки зараз у нас локдаун, школи не працюють, до 25 січня навряд чи буде підйом. 25 січня діти повернуться до шкіл, і тоді за два тижні, на середину лютого, ми можемо мати збільшення», – відповів лікар, додавши, що дитячі садки загрози не створюють.

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Автор: УНІАН