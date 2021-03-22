Наразі у "червоній" зоні вже вісім регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинне зонування. Тепер до «червоної зони» додалась Сумська область.

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Про це свідчать дані на сайті МОЗ. Відповідно до них протягом останніх трьох днів рівень госпіталізацій в області залишався надмірно високим (понад 60 на 100 тисяч населення).

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування також цими днями перевищував граничний показник у 20%.

Таким чином, станом на 22 березня у "червоній" зоні вже вісім регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні - Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

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Автор: Дмитро Захаров