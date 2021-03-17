Лапій виступив за введення жорстких обмежень в країні.

В Україні через зростання числа підтверджених випадків коронавірусу найближчим часом можуть ухвалити рішення про жорсткий карантин.

Про це заявив лікар-інфекціоніст Федір Лапій в ефірі 24 каналу.

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Він нагадав про високий рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, виступивши за введення локдауну. Жорсткі обмеження, за його словами, зменшать число інфікувань і навантаження на медичну систему.

Наступний тиждень, вважає Лапій, буде в Україні дуже показовим. Він не виключив введення локдауна найближчим часом.

"Можливо, до кінця тижня рішення буде прийнято", - спрогнозував він.

Коронавірус в Україні

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо більше 50-70% всіх областей опиняться в "червоній" зоні.

Влада Києва вже закликала Кабмін посилити карантинні обмеження.

Днями головлікар "ковідної" лікарні Дніпра розповів про критичну ситуацію із захворюваністю коронавірусом.

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Автор: Юрій Годован