В Україні через зростання числа підтверджених випадків коронавірусу найближчим часом можуть ухвалити рішення про жорсткий карантин.
Про це заявив лікар-інфекціоніст Федір Лапій в ефірі 24 каналу.
Читайте також"Дуже висока": у Раді оцінили ймовірність запровадження в Україні нового жорсткого локдауну
Він нагадав про високий рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, виступивши за введення локдауну. Жорсткі обмеження, за його словами, зменшать число інфікувань і навантаження на медичну систему.
Наступний тиждень, вважає Лапій, буде в Україні дуже показовим. Він не виключив введення локдауна найближчим часом.
"Можливо, до кінця тижня рішення буде прийнято", - спрогнозував він.
Коронавірус в Україні
- Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо більше 50-70% всіх областей опиняться в "червоній" зоні.
- Влада Києва вже закликала Кабмін посилити карантинні обмеження.
- Днями головлікар "ковідної" лікарні Дніпра розповів про критичну ситуацію із захворюваністю коронавірусом.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram