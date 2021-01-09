Поліція Львівщини вже виявила понад 60 порушень карантину / фото npu.gov.ua

У Львівській області поліцейські виявили понад 60 порушень карантинних обмежень.

Читайте такожДо чого тут контрацептиви та шкарпетки: Степанов пояснивши логіку заборонив під час локдаунуПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

"Протягом першої доби після введення "карантину зимових канікул", поліцейські Львівської області виявили 63 порушення карантинних вимог і склали адміністративні матеріали щодо порушників", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що створено додаткові мобільні групи, які реагують на факти порушення карантинних обмежень суб'єктами підприємницької діяльності, перевізниками, а також громадянами.

"Ми проводимо профілактичну та роз'яснювальну роботу з керівниками та працівниками суб'єктів господарської діяльності та громадянами. Однак, якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності", - зазначив заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Дмитро Михалець.

Локдаун в Україні 

  • Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.
  • Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.
  • Навчальні заклади працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
  • Кафе, бари, ресторани та всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.
  • У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
  • Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
  • Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.
  • Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
  • Непродовольчі ринки будуть закриті.

Обмеження на торгівлю в карантин

  • Забороняється діяльність побутових магазинів.
  • Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які належать до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв'язку, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.

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Автор: Юлія Янкевич