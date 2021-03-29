Наразі в низці регіонів країни діє посилений карантин через їх потрапляння до "червоної" зони.

На Україну в майбутньому може очікувати кілька локдаунів через стрибки захворюваності на COVID-19.

Таку думку висловив імунолог Вадим Арістов в ефірі каналу "Україна 24".

Наступний локдаун Арістов прогнозує вже найближчим часом.

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"З тижня на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз. Тільки знімуть локдаун - все почне йти в гору, але з підвищенням температури, вологості нам буде трохи легше", - сказав він.

На осінь він віщує наступний сплеск захворюваності в країні.

"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, швидше за все, новий локдаун, далі взимку. І дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що за місяць, як чекають багато бізнесменів, все це не вирішиться", - сказав імунолог.

Коронавірус в Україні: перспективи локдауну

23 березня керівник МОЗ Максим Степанов зазначав, що загальнонаціональний локдаун в Україні найближчим часом не вводитимуть. Обмеження будуть вводитися тільки в окремих регіонах, де буде збільшуватися число хворих і госпіталізацій.

Також він прогнозував, що в найближчі 2-3 тижні кількість хворих на добу може збільшитися до 25 тисяч.

27 березня кількість областей у "червоній" зоні скоротилося з 13 до 10 - тобто їх стало менше половини, що раніше називали умовою впровадження локдауну. У "червоних" регіонах зараз діють посилені карантинні обмеження.

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Автор: Юрій Годован