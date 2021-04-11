Раніше в МОЗ заявляли, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо понад 50-70% усіх областей опиняться у "червоній" зоні.

Станом на неділю, 11 квітня, «червона» зона карантинних обмежень діє у Києві та 12 областях.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

До переліку областей з «червоним» рівнем небезпеки входять: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська.

Рівень госпіталізації через коронавірус перевищено у Києві, Житомирській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівські областях.

Найбільша завантаженість ліжок з киснем - у Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях.

На сьогодні «жовтими» є лише Івано-Франківська та Херсонська області, а решта областей – у «помаранчевій» зоні.

В березні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо понад 50-70% усіх областей опиняться у "червоній" зоні.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 11 квітня в Україні було виявлено 12 тис. 112 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.

За добу померли 235 осіб, одужали – 5 тис. 34.

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Автор: Дмитро Шварц