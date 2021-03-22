Радуцький рекомендує МОЗ розглянути можливість розгортання додаткових мобільних шпиталів в регіонах з "важкою" епідеміологічною ситуацією.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький закликав місцеву владу не чекати, доки епідситуація в регіонах стане загрозливою, діяти на випередження та вже зараз посилювати карантинні обмеження.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, він закликав Міністерство охорони здоров’я розглянути можливість розгортання додаткових мобільних шпиталів. "Сьогодні, наприклад, шпиталь ДСНС приймає пацієнтів у Івано-Франківській області. Можливо, доцільно перевезти його в один із регіонів, де епідеміологічна ситуація більш важка", - додав він.

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"Закликаю місцеву владу не чекати, доки у вашому регіоні ситуація стане загрозливою. Треба діяти на випередження та вже зараз посилювати карантинні обмеження. Як це наразі роблять у країнах ЄС. Важливо розуміти, що третя хвиля коронавірусної хвороби "накрила" не тільки Україну, а й увесь світ", - зауважив Радуцький.

Він нагадав, що у Німеччині планують продовжити жорсткий карантин до 18 квітня, у Польщі почав діяти локдаун у регіонах, де ситуація критична, у Чехії продовжили жорсткий карантин, а у Франції ввели нові обмеження – закрили частину магазинів, заборонили віддалятися від свого дому більше ніж на 10 км без письмового дозволу.

"Якщо вам відомо про критичну ситуацію у медичних закладах вашого населеного пункту, прошу звертатись за офіційними контактами до Комітету з питань здоров’я нації. На найскладніші випадки Комітет обов’язково реагуватиме", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб, одужали - 1 млн 260 тис. 842, померли - 30 тис. 098. Медики зробили 7 млн 681 тис. 388 ПЛР-тестів.

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Автор: Костянтин Гончаров