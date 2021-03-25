Разумков сподівається, що деякі області почнуть виходити з “червоної” зони / фото УНІАН, Андрій Кримський

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає не доцільним запроваджувати по всій Україні повний локдаун.

Читайте такожВ Європі запроваджують максимально жорсткий локдаун на Великдень (відео)Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

Він зазначив, що нині в державі діє кілька різних обмежень - декілька регіонів перебуває у “червоній” зоні епіднебезпеки і майже всі інші – у “помаранчевій”.

При цьому Разумков висловив сподівання, що деякі області почнуть виходити з “червоної” зони і повертатимуться до більш звичного життя.

“Вводити по всій державі повний карантин станом на сьогодні не є доцільним. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але реакція повинна бути адекватна тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед Українською державою”, - наголосив Разумков.

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  • В Україні минулої доби зафіксували 16 тис. 669 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 4 тис. 838 осіб, померли 362 особи.
  • За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, померли 31 тис. 135.
  • На сьогодні МОЗ включило до «червоної» зони Київ, а також 7 областей: це Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
  • Крім того, Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 25 березня «червоний» рівень епіднебезпеки у Львівській області.

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Автор: Надя Пришляк