На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, влада має адекватно реагувати на виклики, пов’язані з пандемією.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає не доцільним запроваджувати по всій Україні повний локдаун.

Читайте такожВ Європі запроваджують максимально жорсткий локдаун на Великдень (відео)Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

Він зазначив, що нині в державі діє кілька різних обмежень - декілька регіонів перебуває у “червоній” зоні епіднебезпеки і майже всі інші – у “помаранчевій”.

При цьому Разумков висловив сподівання, що деякі області почнуть виходити з “червоної” зони і повертатимуться до більш звичного життя.

“Вводити по всій державі повний карантин станом на сьогодні не є доцільним. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але реакція повинна бути адекватна тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед Українською державою”, - наголосив Разумков.

Коронавірус в України: останні новини

В Україні минулої доби зафіксували 16 тис. 669 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 4 тис. 838 осіб, померли 362 особи.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, померли 31 тис. 135.

На сьогодні МОЗ включило до «червоної» зони Київ, а також 7 областей: це Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Крім того, Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 25 березня «червоний» рівень епіднебезпеки у Львівській області.

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Автор: Надя Пришляк