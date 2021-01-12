Українці беззастережно відсвяткували новорічні свята, збираючись на вулицях й в церквах, і це може позначитись на кількості заражень.

Починаючи з п'ятниці Україна запровадила широкий локдаун, щоб стримати зараження коронавірусом. Але багато медиків кажуть, що вже надто пізно.

Під час свят натовпи заповнили вулиці українських міст. А минулої середи тисячі вірян пішли в храми, забувши про соціальне дистанціювання чи необхідність носити маску, - пише Washington Post.

"Якби локдаун запровадили до свят, це б позитивно вплинуло на кількість заражених коронавірусом. Подивимось, що буде після свят", - сказала лікар Вікторія Махнич з Івано-Франківської області.

Читайте такожЗеленський доручив уряду роз'яснити суспільству суть зимового карантинуСотні вірян без масок вишикувалися в церкві в селі Ільці, щоб поцілувати ікону і хрест священика під час Різдвяної служби. Махнич, яка теж ходила до церкви, розповіла, що інші люди змусили її зняти маску, "щоб не нагадувала про зараження".

Новий локдаун в Україні передбачає закриття шкіл, розважальних закладів і ресторанів до 25 січня. Деякі регіони, однак, відмовилися виконувати це рішення. Мери Тернополя і Черкас сказали, що їхні міста з населенням більше 200 тисяч людей не будуть дотримуватися обмежень.

Махнич каже, що вона наразі змушена доглядати 2030 пацієнтів у трьох селах. Однак, вона не сказала, скільки з них хворіють на COVID-19.

"Інколи в мене паніка. Але я намагаюся зібратися і триматися за здоровий глузд", - сказала Махнич, поскаржившись на систему охорони здоров'я в Україні, яка лишається недофінансованою.

Чоловік Махнич інколи підвозить її на старому сімейному автомобілі. В інших випадках їй доводиться їхати на виклики по селах на велосипеді. Сільський лікар не носить повний захисний костюм, коли заходить до хворих на COVID-19. Вона пояснює, що не хоче налякати місцевих.

"Коли ми вперше прийшли до пацієнта, щоб взяти ПЛР-тест у повному захисному костюмі, сусіди мало нас не побили", - пригадує Махнич.

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"У мене не лишилося часу чи енергії. Моя сім'я практично мене не бачить", - сказала Махнич, яка скаржиться, що їй доводиться працювати вдень і вночі без вихідних.

Коронавірус в Україні: прогноз

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Переклад: Лесь Димань