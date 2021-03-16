Наразі у Києві та семи областях України перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо понад 50-70% усіх областей опиняться у "червоній" зоні.

Читайте такожВ Європі не підтвердили залежність випадків тромбозу від вакцинаціїПро це він заявив у ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Я думаю, що ми будемо рухатися в стратегії адаптивного карантину. Якщо понад 50-70% областей перейдуть на червоний рівень, тоді ми будемо говорити про жорсткий карантин на всій території країни", - сказав він.

Нова хвиля коронавірусу в Україні

12 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у "достатньо важкий період" через поширення нового "британського" штаму коронавірусу.

Нині у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У Києві та семи областях України перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

В Україні минулої доби виявлено майже 6,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 130 осіб.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1,4 млн осіб, померли – більш як 28,4 тис.

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Автор: Людмила Жерновська