Україна серед лідерів Європи за темпами поширення COVID-19 / фото t.me/COVID19_Ukraine
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо понад 50-70% усіх областей опиняться у "червоній" зоні.
Читайте такожВ Європі не підтвердили залежність випадків тромбозу від вакцинаціїПро це він заявив у ефірі "Свобода слова" на ICTV.
"Я думаю, що ми будемо рухатися в стратегії адаптивного карантину. Якщо понад 50-70% областей перейдуть на червоний рівень, тоді ми будемо говорити про жорсткий карантин на всій території країни", - сказав він.
Нова хвиля коронавірусу в Україні
- 12 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у "достатньо важкий період" через поширення нового "британського" штаму коронавірусу.
- Нині у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
- У Києві та семи областях України перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.
- В Україні минулої доби виявлено майже 6,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 130 осіб.
- З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1,4 млн осіб, померли – більш як 28,4 тис.
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