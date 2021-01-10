Раніше міський голова спрогнозував, що рішення міськради щодо відміни локдауну буде скасовано / фото УНІАН

У Тернополі можуть працювати лише ті підприємці, робота яких дозволена постановою Кабінету міністрів.

Про це мер Тернополя Сергій Надал повідомив у Facebook.

"Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі. Але наша пропозиція урядом не була підтримана. Я вважаю, що ситуація з захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна. У Тернополі вона не є критичною, однак Кабінет міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України", - написав мер.

Він додав, що школи переходять на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті.

"Щодо підприємців: працювати у нашому місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду", - наголосив Надал.

Читайте такожВ Україні введено не локдаун, а жорсткий карантин - Степанов

Відмова від введення локдауну в Тернополі: що відомо

  • 6 січня міськрада Тернополя вирішила не посилювати карантинні обмеження з 8 січня.
  • 9 січня мер міста повідомив, що правоохоронці складають адмінпротоколи на тих, хто продовжив працювати, і спрогнозував скасування рішення міськради про скасування локдауну.

Локдаун в Україні 

  • 8 січня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження. Всього обмеження триватимуть 16 днів.
  • Навчальні заклади працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
  • Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.
  • У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
  • Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
  • Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.
  • Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
  • Непродовольчі ринки будуть закриті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко