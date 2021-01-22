Локдаун, за словами Степанова, дав перші результати / фото УНІАН

Посилені обмеження, які діють в Україні в січні, вже виправдали себе.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна", пише "Сьогодні".

Читайте такожВ Україні хочуть підбити статистику повторних заражень коронавірусом

"Ми вже маємо попередньо результати, на які розраховували. Ми вже маємо стабілізацію за рівнем захворюваності. Зменшення рівня захворюваності ми вже побачили. Більше того - ми маємо зменшення кількості госпіталізованих людей. Сьогодні вранці у нас 18 862 людини, які знаходяться в лікарнях. Найбільша кількість людей, що знаходяться в лікарнях – це 38% зайнятих ліжок – Миколаївська область. В цілому по Україні-28% зайнятих ліжок", - розповів міністр.

В Україні, за його словами, після завершення посилених обмежень з 25 січня діятиме адаптивний карантин. Нових "локдаунів" МОЗ поки не планує.

Локдаун в Україні в січні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован