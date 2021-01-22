Посилений карантин діє в Україні з 8 до 24 січня.

Посилені обмеження, які діють в Україні в січні, вже виправдали себе.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна", пише "Сьогодні".

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"Ми вже маємо попередньо результати, на які розраховували. Ми вже маємо стабілізацію за рівнем захворюваності. Зменшення рівня захворюваності ми вже побачили. Більше того - ми маємо зменшення кількості госпіталізованих людей. Сьогодні вранці у нас 18 862 людини, які знаходяться в лікарнях. Найбільша кількість людей, що знаходяться в лікарнях – це 38% зайнятих ліжок – Миколаївська область. В цілому по Україні-28% зайнятих ліжок", - розповів міністр.

В Україні, за його словами, після завершення посилених обмежень з 25 січня діятиме адаптивний карантин. Нових "локдаунів" МОЗ поки не планує.

Локдаун в Україні в січні: що відомо

9 грудня Кабінет Міністрів вирішив ввести жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

У Кабміні кажуть, що посилений карантин спрямований знизити динаміку захворюваності на коронавірус і спокійно увійти в процес вакцинації.

За даними ЗМІ, карантинні обмеження в Україні будуть збережені після завершення січневого локдауну і триватимуть протягом усього поточного року.

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Автор: Юрій Годован